Акция «Открытый микрофон» прошла сегодня в 2-х отдельных районах Азербайджана. Первое мероприятие состоялось в селе Караханлы Агджабединского района. Жители села и семьи шехидов попросили помощи в обеспечении населенного пункта природным газом. На акции представители «Азеригаз» Азай Гулиев и Вугар Самедов проинформировали жителей о том, что каждое из заявлений будет доведено до руководства ПО.

Вторую «передвижную приемную» установили в Хачмазском районе. Представители Хачмазского районного управления газодобычи выслушали обращения граждан и зарегистрировали их.

Зарегистрированные заявления в обоих районах передадут генеральному директору «Азеригаз», и будут приняты необходимые меры в соответствии с указаниями руководства.