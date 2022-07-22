Зеленский сменил командующего силами спецопераций

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает сайт главы Украины.

В частности, указом президента с должности командующего ССО уволен Григорий Галаган. Следующим указом на эту должность назначен Виктор Хоренко.

Отметим, Силы специальных операций - это отдельный род войск Вооруженных сил Украины. Их привлекают к проведению информационно-психологических операций, борьбе с терроризмом, мерам по защите жизни граждан и государственных объектов, защите суверенных прав Украины.

Созданы в 2016 году при поддержке стран-членов НАТО.