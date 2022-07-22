Мухаммед бен Салман выразил готовность провести официальные переговоры с Ираном

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выразил готовность королевства провести официальные политические переговоры с Ираном, передает Tasnim.

Как заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн связался со своим иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахианом после недавнего саммита, который арабские лидеры и президент США провели в Джидде в середине июля.

Указав на «хорошие и многообещающие результаты» пяти раундов переговоров между Ираном и Саудовской Аравией, организованных Ираком, Канаани сказал, что высокопоставленный иракский дипломат сообщил своему иранскому коллеге, что бен Салман объявил в кулуарах саммита в Джидде, что Эр-Рияд готов к официальным политическим переговорам с Ираном в Ираке.

«Почва подготовлена для проведения следующей встречи (с Саудовской Аравией) на политическом и официальном уровне. Мы также благодарим иракское правительство за его позитивную роль», — добавил представитель.