TƏBİB о росте числа зараженных коронавирусом

В последние недели наблюдается рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. В связи с этим было сделано несколько обращений к населению. Об этом журналистам заявила руководитель департамента TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, пока что поводов для беспокойства нет, эпидемиологическая ситуация стабильна и находится под контролем.

Руководитель департамента призвала пожилых граждан и людей, страдающих хроническими заболеваниями, беречь себя.

Я.Гараева также добавила, что в Азербайджане случаев заражения обезьяньей оспой не зарегистрировано.