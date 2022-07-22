Экс-президенту Польши усилили охрану после высказываний о России

Польские власти решили усилить охрану бывшего президента Польши и создателя профсоюза "Солидарность" Леха Валенсы, сообщают российские СМИ.

В настоящее время Валенсу постоянно сопровождают два охранника, в то время как несколько недель назад телохранитель у бывшего главы государства был только один.

Утверждается, что охрана политика была усилена после угроз, поступающих ему из РФ в ответ на интервью газете Le Figaro, где Валенса предлагал уменьшить население России до 50 млн человек.

Сын бывшего президента Ярослав сообщил, что охрана была выделена по инициативе правящей в Польше партии "Закон и справедливость".