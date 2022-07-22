Израиль призвал своих граждан не ездить на Черкащину и уехать из Украины

Из-за войны МИД Израиля призывает своих граждан воздержаться от поездок в Умань и покинуть территорию Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Израиля.

"Из-за войны и боевых действий между российскими и украинскими войсками МИД призывает граждан Израиля избегать поездок на территорию Украины, включая город Умань и окрестности", - говорится в сообщении.

Граждан Израиля, находящихся в Украине, призывают немедленно покинуть границы страны.

Там добавили, что посольство Израиля не может постоянно присутствовать на территории Украины в эти дни, поэтому не может оказывать консульские услуги.