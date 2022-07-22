Россия создала на границе с Турцией еще три военные базы главное на этот час
Новая контртеррористическая операция, запланированная Турцией против курдских террористов РПК/ОНС на севере Сирии, дала России и режиму Асада повод сосредоточить в этом регионе дополнительные воинские контингенты.
По последней информации, Россия разместила три новые военные базы в Идлибском районе Сирии, неподалеку от стратегически важной трассы М4. Согласно российским источникам, силы Башара Асада и российская армия сосредоточили здесь против возможных боевых действий турецкой армии дополнительные силы, в том числе, военную технику.
Накануне стало известно, что ВС Турции разместили в оперативной зоне Идлиба дополнительные воинские силы, усилив таким образом свои позиции в районе трассы М4.
В этой связи агентство Reuters напоминает, что, согласно договоренностям между Москвой и Анкарой, достигнутым в 2019 году, турецкие и российские вооруженные силы осуществляют на трассе М4 совместное патрулирование. Однако в данный момент Россия пытается подключить к контролю за магистралью также силы президента Сирии.
Как уже сообщалось, курдские террористы YPG/ОНС при прямом посредничестве Москвы также вступили в союз с режимом Башара Асада против Турции, заявив о своей готовности разрешить частям сирийской регулярной армии войти в регионы, находящиеся под их контролем.
Однако по данным издающейся в Лондоне арабской газеты Al Sharq Al Awsat, переговоры между РПК/ОНС и сирийским режимом проходят в очень непростой обстановке. Уже известно, что в обмен на оказание военной поддержки альянсу «Сирийские демократические силы», состоящему, в основном, из курдских боевиков и поддерживаемому США, Башар Асад потребовал слишком большую цену.
Как пишет издание, лидеры «Сирийских демократических сил» пытаются уговорить Асада перебросить в приграничную зону дополнительные войска, а также танки и артиллерию, чтобы предотвратить вторжение Турции. Однако Асад требует за это полное восстановление своей власти над их территориями. Курды, естественно, на это не готовы по ряду причин, главная из которых заключается в том, что даже прибытие армии Асада и ее размещение вдоль сирийско-турецкой границы вряд ли остановит решимость Турции, уже доказавшей готовность бомбить позиции правительственных войск Сирии.
Газета The Financial Times пишет, что, по словам западных дипломатов, признаки начала новой военной операции на севере Сирии пока не наблюдаются. В то же время известно, что силам сирийской оппозиции, которых поддерживает Анкара, было приказано подготовиться к началу боевых действий.
Махмуд Алито, один из командиров «Сирийской национальной армии», заявил корреспонденту The Financial Times, что намерение Турции провести операцию очень серьезно.
Газета также пишет, что Россия, которая с 2015 года поддерживает режим Башара Асада, всячески противится началу контртеррористической операции, опасаясь, что Турция может получить контроль над еще большей частью территории Сирии.