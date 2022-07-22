По последней информации, Россия разместила три новые военные базы в Идлибском районе Сирии, неподалеку от стратегически важной трассы М4. Согласно российским источникам, силы Башара Асада и российская армия сосредоточили здесь против возможных боевых действий турецкой армии дополнительные силы, в том числе, военную технику.

Новая контртеррористическая операция, запланированная Турцией против курдских террористов РПК/ОНС на севере Сирии, дала России и режиму Асада повод сосредоточить в этом регионе дополнительные воинские контингенты.

Накануне стало известно, что ВС Турции разместили в оперативной зоне Идлиба дополнительные воинские силы, усилив таким образом свои позиции в районе трассы М4.

В этой связи агентство Reuters напоминает, что, согласно договоренностям между Москвой и Анкарой, достигнутым в 2019 году, турецкие и российские вооруженные силы осуществляют на трассе М4 совместное патрулирование. Однако в данный момент Россия пытается подключить к контролю за магистралью также силы президента Сирии.

Как уже сообщалось, курдские террористы YPG/ОНС при прямом посредничестве Москвы также вступили в союз с режимом Башара Асада против Турции, заявив о своей готовности разрешить частям сирийской регулярной армии войти в регионы, находящиеся под их контролем.

Однако по данным издающейся в Лондоне арабской газеты Al Sharq Al Awsat, переговоры между РПК/ОНС и сирийским режимом проходят в очень непростой обстановке. Уже известно, что в обмен на оказание военной поддержки альянсу «Сирийские демократические силы», состоящему, в основном, из курдских боевиков и поддерживаемому США, Башар Асад потребовал слишком большую цену.