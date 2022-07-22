Как сообщили в пресс-службе МВД, речь идет о жителе поселка Зых Балагасане Агаеве, водителе автомобиля марки Ravon.

Во время допроса задержанный признался, что управлял транспортным средством под воздействием героина, что было также подтверждено проведенной экспертизой.

В отношении водителя был составлен протокол. Материалы, собранные в связи с осуществленным Б.Агаевым правонарушением, были направлены в суд для дачи правовой оценки.