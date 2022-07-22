Армянский журналист Татул Акопян показал новую дорогу – альтернативную Лачинскому коридору, после введения в эксплуатацию которой, Лачин и окрестные села будут возвращены под контроль Азербайджана.

Армянский журналист едет по новой дороге и снимает азербайджанских строителей, с удивлением рассказывая о том, что на местности нет российских миротворцев.

«Азербайджанцы и турецкие компании завершают строительство участка дороги около села Беюк Галадереси. Десятки азербайджанских машин, строители, инженеры, водители, асфальтоукладчики без присутствия русских выполняют строительные работы», - удивляется армянский журналист.