Двор и окрестности школы № 304 в бакинском поселке Кюрдаханы затопило грунтовыми водами. Важно отметить, что открытие этой школы состоялось в мае текущего года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

По словам местных жителей, они неоднократно обращались в соответствующие органы с предупреждениями о высокой вероятности затоплений.

В представительстве Исполнительной власти Сабунчинского района по поселку Кюрдаханы корреспонденту Баку ТВ сказали, что соответствующие инстанции в курсе текущей ситуации и в настоящее время оперативным решением проблемы занимается ОАО «Азерсу».

В свою очередь, глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы подчеркнул, что он разговаривал с руководством Управления Сабунчинского водоканала.

«Руководство водоканала не имеет соответствующих данных о затопленной территории, - сказал А.Джабраиллы. – К сожалению, там нет централизованной канализационной инфраструктуры, так что, никаких услуг мы там не предоставляем».