Папа римский в Канаде попросил прощения у коренных народов

Папа римский Франциск извинился перед коренным населением Канады за действия представителей католической церкви в школах, где дети коренных народов подвергались жестокому обращению. Понтифик назвал принудительную культурную ассимиляцию «прискорбным злом» и «катастрофической ошибкой». Папа римский совершает недельное турне по Канаде, чтобы выполнить обещание, данное делегациям коренных народов, которые посетили его ранее в этом году в Ватикане, где понтифик принес первоначальные извинения. Выдержку из выступления папы римского приводит агентство Reuters.

«Со стыдом и недвусмысленностью я смиренно прошу прощения за зло, совершенное столькими христианами против коренных народов», - сказал понтифик в Масквацисе, Альберта. «Я здесь, потому что первый шаг моего покаянного паломничества к вам – это снова попросить прощения, еще раз сказать вам, что я глубоко сожалею», - сказал папа римский. «Извините за то, как, к сожалению, многие христиане поддерживали колонизаторский менталитет держав, угнетавших коренные народы. Мне очень жаль», - сказал он во время встречи с коренными народами, метисами и инуитами. «Перед лицом этого прискорбного зла церковь преклоняет колени перед богом и молит его о прощении за грехи своих детей», - сказал понтифик.

В период с 1881 по 1996 год более 150 тыс. детей из числа коренных народов были разлучены со своими семьями и отправлены в школы-интернаты. Многие дети подвергались голоду, избиениям и сексуальному насилию в рамках системы, которую Канадская комиссия по установлению истины и примирению назвала «культурным геноцидом».