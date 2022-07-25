Захарова: Это прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятое Евросоюзом (ЕС) решение выделить дополнительно €500 млн на поставки оружия Украине. Любые попытки добиться «победы на поле боя» – прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя, так оценила госпожа Захарова последствия этого решения. Ее слова приводятся на сайте МИД.

Мария Захарова напомнила, что на вооружение Украины потрачено уже €2,5 млрд – почти половина бюджета Европейского фонда мира, рассчитанного до 2027 года. «Все последние пять месяцев безостановочного накачивания Украины оружием на Западе старались замалчивать неудобную правду о беспрецедентных рисках данной политики для внутренней безопасности ЕС и ее граждан», - заявила Захарова.

Теперь, по словам представителя МИД, ЕС вынужден признать, что «поставляемое украинцам вооружение начало всплывать в государствах Европы и пополнять арсеналы местной организованной преступности».