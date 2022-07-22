Эрдоган обратился к подписантам «зернового соглашения»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился ко всем сторонам, подписавшим соглашение о разблокировке украинских портов для экспорта зерна. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 25 июля, пишут турецкие СМИ.
Эрдоган призвал все стороны соблюдать условия соглашения.
«Турция призывает все стороны в украинской зерновой сделке уважать соглашение, которое они подписали», - отметил он.
Такой комментарий Эрдоган дал после удара по Одесскому порту, где хранилось зерно, подготовленное к отправке.