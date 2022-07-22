Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:13

В процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией, начавшимся после московской встречи спецпредставителей двух стран 14 января 2022 года, наметился небольшой прогресс. Как уже сообщалось, на последних переговорах в Вене между спецпредставителями Сердаром Кылычем и Рубеном Рубиняном стороны достигли договоренности об открытии границ для граждан третьих стран. В результате, в последние дни на границе двух стран наблюдается значительное оживление, хотя пока неизвестно, когда именно эта договоренность вступит в силу.

По сообщениям турецких СМИ, на днях Сердар Кылыч посетил приграничный с Арменией Карсский район, где встретился с представителем губернатора Карса по округу Акьяка и мэром Акьяки, а также поговорил с местными жителями и предпринимателями в центре Карса. На этих встречах обсуждались вопросы, связанные с процессом нормализации отношений между Турцией и Арменией. Позже Кылыч и сопровождавшие его лица посетили пункт пропуска Акьяка Догукапы на границе с Арменией, через который раньше проходила железнодорожная линия, связывавшая две страны. По другой информации, 24 июля в приграничных районах Арпачайского района Карса в ходе работ по разминированию произошел подрыв фугаса, в результате чего один человек получил ранения. Следует отметить, что работы по разминированию в приграничных с Арменией районах Турции ведет с конца июня нынешнего года израильская компания, название которой не сообщается. Именно эта компания проводит разминирование вокруг железнодорожного пункта пропуска Догукапы и других пограничных районов, что, по мнению наблюдателей, является частью подготовительных работ по восстановлению регулярного железнодорожного сообщения между Турцией и Арменией.

Ожидается также, что железнодорожное и автомобильное сообщение между Турцией и Арменией станет частью многоуровневого Зангезурского коридора. Турецкие СМИ пишут, что в ходе переговоров по нормализации отношений с Ереваном Анкара выдвигает в качестве одного из условий скорейшее открытие Зангезурского коридора. В то же время, когда на турецкой стороне идет подготовка к открытию границы, в приграничных районах Армении на прошлой неделе распространились слухи о «вооруженных турках», якобы, вошедших в село Арагацаван Арагацотнской области Армении и задержавших там нескольких армянских пастухов вместе с их стадами. Следует уточнить, что село Арагацаван расположено на берегу реки Арпа и имеет восьмикилометровую границу с Турцией. Что же произошло на самом деле? И кому понадобилось распространять эти слухи?

Корреспонденты армянской службы радио «Свобода» оперативно выехали на место и поговорили с жителями села. Один из них, некий Амаяк Адилханян, рассказал журналистам, что «накануне какие-то турки перешли границу на этом участке». Однако эту информацию опроверг глава общины Арагацавана Артур Овсепян: «Никакого вооруженного инцидента, никаких турок, никаких нарушителей армяно-турецкой границы с той стороны, ничего подобного не было, уверяю вас», - сказал он. В областной администрации также подтвердили, что в Арагацаван турки не входили и никаких пастухов не задерживали, и назвали эту информацию «коварной и необоснованной». Но, как выяснилось позже, дыма без огня не бывает, и на упомянутом участке армяно-турецкой границы действительно произошел инцидент, который, правда, представители областной администрации Арагацавана предпочли замолчать.