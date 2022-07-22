Северная Корея угрожает нанести по Японии ядерный удар

«Считается, что Северная Корея обладает способностью атаковать Японию баллистическими ракетами, несущими ядерное оружие, и она продолжает разрабатывать баллистические ракеты чрезвычайно быстрыми темпами», - говорится в докладе.

«Северная Корея может нанести удар по Японии баллистическими ракетами с ядерным вооружением». Об этом говорится в докладе Министерства обороны Японии, в котором также утверждается, что оружие, испытанное Пхеньяном в этом году, создает уникальные проблемы для оборонных сетей Токио.

В годовом отчете также впервые был представлен аргумент в пользу возможных контрударов. Правящая Либерально-демократическая партия ранее в этом году предложила Токио расширить варианты ответных ударов против возможных нападений Северной Кореи.

В докладе также говорится, что КНДР неоднократно запускала межконтинентальные баллистические ракеты с чрезвычайно высокой частотой, в одностороннем порядке усиливая провокации против международного сообщества.

Представители правящей партии Японии призвали правительство приобрести вооружение для нанесения ответного удара по системам командования и управления КНДР, а также по военным базам, что является значительным отклонением от политики Японии, ориентированной исключительно на оборону в послевоенный период.

В последнем докладе также выражается обеспокоенность провокациями со стороны Пхеньяна, что является «очевидной ссылкой на седьмое ядерное испытание, о котором США неоднократно заявляли».

Отметим, что только в этом году Пхеньян провел почти два десятка ракетных испытаний. Многие из этих снарядов теоретически могут поразить Токио и все другие крупные города Японии.

Япония уже разрабатывает собственные гиперзвуковые ракеты, которые способны нанести удары по базам противника. Кроме того, 24 июля Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило наблюдательную ракету со своего космического центра Учиноура.