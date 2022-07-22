Эрдоган: «Западные политики неправильно относятся к Путину»

Западные политики используют «неправильный подход» к президенту России Владимиру Путину. И получают такой же ответ от него. Об этом в интервью TRT заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы смотрим и на Путина, и на Зеленского как на друзей, а не врагов. Более того, подход Запада к господину Путину неправильный… Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Так не подобает политикам. Какое отношение к нему проявишь, то и получишь", - заявил он.