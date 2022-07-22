Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:56

Благодаря предоставленным США высокоточным реактивным системам залпового огня HIMARS, украинская армия смогла значительно стабилизировать ситуацию на поле боя. Более того, ВСУ получили на южном фронте хотя и минимальное, но преимущество. В последние дни украинская армия постепенно продвигается в направлении Херсона, одновременно затрудняя перегруппировку российской армии и нанося точные удары по стратегически важной транспортной инфраструктуре. Сообщается, что в Высокополье, одном из населенных пунктов Херсонской области, впервые за пять месяцев боевых действий частично окружена группировка российской армии численностью около тысячи человек.

Фактически информация о том, что украинская армия ведет контрнаступательные действия по освобождению Херсонской области, начала распространяться около двух месяцев назад. Генштаб ВСУ предоставляет ограниченную информацию об этих операциях, но подтверждает, что несколько населенных пунктов в Херсонской области уже освобождены. В то же время, военные журналисты и эксперты утверждают, что на самом деле речь идет не о полномасштабных контрнаступательных операциях. Просто на линии фронта между позициями российской и украинской армий в Херсонщине имеются «дыры», то есть, неконтролируемые зоны, достигающие порой километровой ширины. Спецназ ВСУ выявляет эти неподконтрольные зоны и охватывает их с флангов, вынуждая российскую армию менять позиции, чтобы не попасть в окружение. Отмечается, что для проведения широкомасштабных контрнаступательных операций по освобождению Херсона и других районов области сил украинской армии по-прежнему недостаточно. Для этого необходимы многочисленная тяжелая техника и дальнобойные ракетные комплексы.

Появление HIMARS позволило украинской армии наносить более эффективные удары как на южном направлении, так и на других участках фронта. С помощью этих систем украинская армия практически ежедневно наносит удары по складам боеприпасов и горючего, пунктам управления и районам сосредоточения российской армии на глубине 90-100 километров вдоль линии соприкосновения. В частности, ВСУ поразили Антоновский мост через Днепр в Херсонской области, протяженностью более 300 метров. В результате в полотне моста образовались многочисленные пробоины, что затрудняет проезд тяжелой техники. А накануне в социальных сетях появились снимки ударов ВСУ по шлюзу на Каховской ГЭС, по дамбе которой российская армия перебрасывает технику на правый берег Днепра. В результате удара, на поверхности шлюза образовалась дыра, которую местные специалисты спешно пытаются устранить. Тот факт, что через Новую Каховку проходит еще один железнодорожный мост, не упрощает ситуацию российской армии. Поскольку он значительно слабее Антоновского и может выдержать нагрузку всего в 19 тонн, тогда как у Антоновского моста она составляет 60 тонн. Учитывая, что вес танка Т-72Б3 составляет 48 тонн, а САУ «Мста-С» – 42 тонны, понятно, что эта техника не сможет пройти по «альтернативному» мосту через Новую Каховку.

Томас Тайнер, итальянский военный аналитик и эксперт по сухопутным силам и артиллерийским системам НАТО, заявил, что после повреждения Антоновского моста россияне потеряли возможность вывести в случае отступления свою бронетехнику с правого берега Днепра. «Если русские попытаются бежать на своих танках и БМП по поврежденному мосту, то он рухнет под тяжестью техники, - утверждает эксперт. – Так что, им придется бросить свою тяжелую технику и отступать либо на грузовиках, либо пешком, что позволяет украинцам легко уничтожать их ракетами M30A1/A2 и артиллерийскими снарядами». По информации аналитиков из Института изучения войны, за последнюю неделю украинская армия повредила все ведущих в Херсон три моста, находящиеся под контролем оккупантов. Кроме того, в ночь на 24 июля украинские партизаны взорвали железную дорогу вблизи Новобогдановки, что в 30 километрах к северу от оккупированного Мелитополя. Похоже, что на херсонском направлении украинская армия пока не спешит начинать классические контрнаступательные операции. Во-первых, это могло бы привести к многочисленным жертвам среди мирных населения Херсона, а, во-вторых, для начала контрнаступательных действий на Херсонщине, состоящей из равнин и пустынных территорий, необходимо иметь ощутимое преимущество в боевой технике и живой силе.

Тем не менее, украинские военные эксперты, а также советники Офиса президента с уверенностью говорят о скором освобождении Херсона. В данный момент тактика украинской армии сводится к планомерному нанесению ударов по районам сосредоточения противника, складам с боеприпасами и горючим, а также командным пунктам, чтобы максимально затруднить перегруппировку сил противника и по возможности ограничить варианты отступления врага за счет нанесения ударов по критическим объектам инфраструктуры по всей глубине линии соприкосновения. По мнению экспертов, в случае, если украинская армия начнет широкомасштабное контрнаступление, измотанные российские силы с высокой степенью вероятности будут вынуждены оставить Херсон. Российские источники также подтверждают, что украинская армия предпринимала попытки контратак в южном направлении, отмечая при этом, что ВСУ не могли добиться успеха и каждый раз отступали с большими потерями. Несколько дней назад впервые были названы имена командующих, а также название воинских подразделений, которые держат оборону на херсонском направлении. Это группы войск «Юг» и «Центр», которые до недавнего времени действовали области вплоть до «полного освобождения» в Луганской области, после чего были переброшены в «оккупированную часть Донецкой Народной Республики», прикрывая Херсонскую область.

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу, инспектируя группировки войск «Юг» и «Центр», участвующие в «специальной военной операции» в Украине, приказал наращивать действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы «исключить возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов». Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Юг» Сергея Суровикина и командующего группировкой «Центр» Александра Лапина о текущей обстановке на Украине. Судя по информации, поступающей из разных источников, Герой России генерал-полковник Сергей Суровикин славится в войсках своей жестокостью, имеет за плечами блестящий послужной список и некоторое время командовал операциями в Сирии. Также прошел «обкатку» Сирией генерал-полковник Александр Лапин – танкист, командующий Центральным военным округом Российской армии.