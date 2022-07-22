Возле Высокополья ситуация бойцов ВСУ усложнилась. Российские войска перебросили военную технику. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время разговора с российским правозащитником Марком Фейгином.

"У Высокополья наши немного не то сделали, с моей точки зрения. И если не совсем упустили возможность, то существенно усложнили себе жизнь", - отметил советник главы ОП.

По его словам, россияне перебросили в указанный район артиллерию и авиацию. При этом он указал, что армия РФ ударила по украинским войскам, которые пошли в наступление: "Там обстановка выровнялась. Они могут контратаковать и предпринимать какие-либо активные действия, а мы не можем взять. Кто первый резервы подтянет, тот и молодец, тот и победил".