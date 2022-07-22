Эрдоган предупредил Швецию и Финляндию: Пусть никто не ждёт от нас уступок
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Анкара не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом. Об этом он сказал в интервью TRT.
«До тех пор пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждёт от нас уступок в этом вопросе», - отметил Эрдоган.
Он напомнил, что это «не такое простое дело», как кажется, «если они думают, что их сразу возьмут в НАТО».
«Меморандум, подписанный в Мадриде, – это только приглашение, и об этом мы сказали всем нашим коллегам», - добавил глава государства.
28 июня в Анкаре сообщили, что Швеция и Финляндия согласились на полное сотрудничество с Турцией в вопросах борьбы с террористическими «Рабочей партией Курдистана» и организацией FETÖ.
Президент Турции при этом допустил возможность замораживания процесса вступления стран в НАТО, если они не выполнят ряд турецких условий.