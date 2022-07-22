Эрдоган предупредил Швецию и Финляндию: Пусть никто не ждёт от нас уступок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Анкара не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом. Об этом он сказал в интервью TRT.

«До тех пор пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждёт от нас уступок в этом вопросе», - отметил Эрдоган.

Он напомнил, что это «не такое простое дело», как кажется, «если они думают, что их сразу возьмут в НАТО».