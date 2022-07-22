В ООН подтвердили смерть более 5 тыс. мирных жителей из-за войны в Украине

ООН обнародовала в понедельник новые данные о потерях среди украинского мирного населения. Речь идет только о подтвержденных случаях, и в офисе Управления верховного комиссара ООН признают, что их данные не полные.

С 24 февраля в результате боевых действий погибли 5 237 мирных жителей Украины, ранены – 7 035. Все они пострадали от выстрелов, взрывов, ракетных ударов, бомбардировок. То есть, их смерть и их ранения – прямое следствие войны, пишет ВВС.

Больше всего убитых в Мариуполе (Донецкая область), Изюме (Харьковская область), Лисичанске, Попасной и Северодонецке (Луганская область). Пик пришелся на март, тогда в Украине погибли 3 120 человек.