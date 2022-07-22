Посол Ирана в Азербайджане: «Посол Израиля ведет себя, как ребенок»

«К счастью, бдительность всегда была присуща высокопоставленным лицам обеих стран, которые всегда сохраняли неослабное внимание, позволявшее своевременно пресекать заговоры, - подчеркнул посол Ирана. – Народы Ирана и Азербайджана связаны сердечными и эмоциональными отношениями, их прочно связывают факторы религии, культуры и общей истории. Кому-то эти отношения не нравятся. Но Иран и Азербайджан всегда уважали территориальную целостность и национальный суверенитет друг друга».

Посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави в интервью агентству Sada Vasima заявил, что некоторые страны , «будь то в регионе или за его пределами» хотят поссорить Баку и Тегеран и «противятся теплым и братским отношениям между двумя соседями».

Касаясь развития ирано-азербайджанских отношений, Аббас Мусави отметил, что только за последние два месяца в гостях друг у друга побывали двенадцать делегаций высокого уровня, обсудивших вопросы в сферах политики, экономики и культуры. Посол также упомянул регулярные контакты между военными двух стран и представителями служб безопасности.

«После этих визитов нас попытались саботировать какие-то третьи лица, - отметил Мусави. – Но каждая из наших стран неизменно ответственна в принятии политических решений и не станет обращать внимание на какие-то нестыковки».

Комментируя скандальные сообщения в Twitter о его словесной перепалке с послом Израиля в Азербайджане, Аббас Мусави обвинил израильского коллегу в «ребячестве».

«Посол Израиля ведет себя, как ребенок, но при этом он должен отдавать себе отчет, где пытается посеять семена раскола, - подчеркнул Мусави. – Территория Азербайджана — это не место для заговора против Ирана ни на каком уровне».