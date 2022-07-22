Стрельба из-за воды в Тертере

В Тертерском районе произошел вооруженный инцидент. Как сообщает Report, происшествие зафиксировано в селе Эскипара.

Согласно информации, житель Юхары Гарадаглы, частный предприниматель Намиг Гусейнов направил воду из канала, берущего начало в селе Эскипара, на свое хлопковое поле. В это время местный житель по имени Расул заявил, что не позволит ему орошать свой хлопок.

После конфликта из-за воды Н.Гусейнов сел в свой автомобиль марки ВАЗ-2106 и хотел уехать, однако Расул открыл по нему огонь из огнестрельного оружия. Несмотря на то, что сам предприниматель не пострадал, транспортному средству был нанесен серьезный ущерб. По факту проводится расследование.