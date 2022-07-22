Президент Ильхам Алиев расценил проведение в Тбилиси встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, как первый шаг к заключению мирного договора между двумя странами. Глава государства отметил, что Азербайджан уже сформировал состав своей комиссии по подготовке мирного соглашения и ожидает, что Армения предпримет аналогичные шаги.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что США поддерживают нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном и положительно оценивают прямой диалог глав МИД двух стран в Тбилиси.

Энтони Блинкен полностью поддержал планы по разблокированию транспортных связей и коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, выразив готовность США оказать техническую помощь в этом процессе.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено значение Меморандума о взаимопонимании в энергетической сфере, подписанного недавно между Азербайджаном и Комиссией Европейского Союза.

Затем глава государства, коснувшись гуманитарных вопросов, отметил, что более 3 890 азербайджанцев считаются без вести пропавшими в первой армяно-азербайджанской войне, и обратил внимание госсекретаря США на то, что несмотря на неоднократные обращения к Армении, Азербайджан по-прежнему не располагает информацией о местах массовых захоронений своих граждан.

Президент Ильхам Алиев сообщил также, что значительная часть освобожденных от оккупации территорий Азербайджана была заминирована Арменией, и с момента окончания войны более 240 граждан Азербайджана погибли или получили увечья в результате взрывов мин.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями о перспективах американо-азербайджанского сотрудничества.

Вместе с этим следует отметить, что наряду с пресс-службой президента Азербайджана, и Госдепартамент США выступил с пресс-релизом по итогам телефонного разговора между Ильхамом Алиевым и Энтони Блинкеном. В заявлении Госдепа было отмечено, что в ходе беседы в числе прочих вопросов обсуждалась тема возобновления участия в армяно-азербайджанских мирных переговорах представителей Минской группы ОБСЕ.

По информации, полученной haqqin.az из дипломатических источников, никаких упоминаний о Минской группе в беседе Алиева с Блинкеном не было, в связи с чем источник выразил искреннее недоумение фактом столь очевидной дезинформации, назвав её крайне неуместной и даже безответственной. Некомпетентно и не правильно обсуждать идею реанимации канувшей в Лету Минской группы ОБСЕ.