Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 03:28

Принимая накануне новоназначенных руководителей Гейгельского, Масаллинского и Лерикского районов, президент Ильхам Алиев представил им свое видение дальнейшего развития этих регионов, а также участия в этом процессе их руководителей. Касаясь дальнейшего развития районов, глава государства указал, что главную роль в этом должна сыграть профессиональная ответственность и личная инициатива руководителей. «Не секрет, - подчеркнул Ильхам Алиев, - что порой местные исполнительные органы ленивы настолько, что ждут, когда государство за них реализует какие-то проекты, или когда предприниматели сами постучатся к ним в дверь со своими инициативами. Но даже если это происходит, перед предпринимателями зачастую выдвигаются необоснованные, незаконные требования. Чем заканчиваются подобные темные сделки, всем хорошо известно».

В своем напутствии глава государства дал ясно понять руководителям ИВ, что уровень требований к качеству их работы принципиально меняется. Президент потребовал, чтобы руководители сами привлекали в свои районы перспективных инвесторов, местных и зарубежных предпринимателей. Указав на огромный туристический потенциал Гейгельского, Масаллинского и Лерикского районов с их изумительной природой и девственной красотой лесов, горных массивов, озер и водопадов. Ильхам Алиев поставил перед главами ИВ задачу превратить эти районы в современные центры туризма. Указания президента являются мощным импульсом, актуализирующим тему эффективного использования туристического потенциала Азербайджана. Старшее поколение хорошо помнит, как трудно было добраться в советское время, да и до начала 2000-х годов, до Гейгеля, не говоря уже о расположенном неподалеку озере Маралгель. Даже не все местные жители отваживались тогда спускаться к озерам по едва проступавшим, крутым тропкам. Особенно трудно приходилось пожилым и детям в дождливые дни и по утрам, пока роса еще не высохла. А ведь эти места по своей непревзойденной красоте и живописности природы могли стать курортами мирового уровня. Не менее щедро одарила природа и остальные два района – Масаллинский и Лерикский. Но и они из-за отсутствия инфраструктуры долгое время оставались, практически, неизвестными для зарубежных туристов.

Правда, за последние годы в этом направлении проделана большая работа. По личной инициативе главы государства в Гейгельском, Лерикском и Масаллинском районах были построены современные зоны отдыха, гостиничные комплексы, а в районе Гейгель и Маралгель уже функционируют комфортабельные электрокары, которые по новым асфальтовым дорогам доставляют желающих к побережью озер. Понятно, что впереди еще – непочатый край работы, и именно в этой работе Ильхам Алиев хочет видеть энергию и личную инициативу руководителей районов. Как известно, озеро Гейгель было открыто для широкого туризма лишь несколько лет назад, еще до Отечественной войны. Раньше добраться до этого озера, являющегося природным достоянием Азербайджана, было практически невозможно – власти обосновывали это тем, что территория озера находилась недалеко от линии соприкосновения с армянскими войсками.

Но вскоре, по личному настоянию Ильхама Алиева, Гейгель был открыт как туристический объект с условием сохранения его экологического статуса и защиты экосистемы озера. В результате тысячи граждан страны ежедневно, особенно в весенне-летний сезон, приезжают на озеро, чтобы полюбоваться его изумительной красотой. Важно отметить, что в данный момент из Гейгельского района в Кельбаджарский прокладывается дорога, которая должна сыграть особую роль в развитии освобожденной от оккупации Кельбаджарско-Лачинской зоны. Не менее богат туристический потенциал и других районов. Долгие годы в ужасном состоянии находилась дорога Лерик – Ленкорань, что начисто отбивало у туристов желание посетить Лерикский район. Все изменилось, когда по указанию главы государства дорога была капитально отремонтирована и реконструирована. После чего в Лерик началось настоящее туристическое паломничество.