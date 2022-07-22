На нефтебазе в Буденновском районе неподконтрольного Украине Донецка горят цистерны с топливом, на месте работают сотрудники МЧС.

Огонь от пожара видно в нескольких районах города, пламя в высоту достигает двух десятков метров, сообщают российские СМИ. По предварительной информации, никто не погиб.

Прямых указаний на то, что пожар – результат ракетного удара украинской армии, по-прежнему нет, однако российские СМИ пишут, что пожар вспыхнул после обстрела.

В последние недели украинские военные уничтожили высокоточными американскими ракетами десятки важных целей в тылу россиян, в том числе склады боеприпасов и горючего.