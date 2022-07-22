Евросоюз согласовал план по экономии газа

Страны Европейского Союза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа, который должен быть утвержден во вторник, 26 июля, на специальной встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе, сообщает dpa.

Цель нового плана - снизить риски, которые могут возникнуть в результате полного прекращения поставок газа из России. Согласно источникам в дипломатических кругах, предложенный Еврокомиссией план предполагает сокращение национального потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на 15 процентов.

Кроме того, предполагается возможность объявления тревоги в рамках ЕС в случае широкомасштабного дефицита газовых поставок. Должны быть также установлены обязательные целевые показатели по экономии потребления газа, причем по сравнению с первым проектом Еврокомиссии барьеры для этих показателей были повышены, а количество возможных исключений из плана увеличено.

Ранее, 25 июля, "Газпром" сообщил об остановке еще одной турбины Siemens на компрессионной станции "Портовая", отвечающей за прокачку по газопроводу "Северный поток", объяснив это необходимостью проведения ремонтных работ. В связи с выводом турбины из эксплуатации, поставки газа по "Северному потоку" сократятся с 27 июля до 33 млн куб. м в сутки, что составит около 20% от пропускной мощности.