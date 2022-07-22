Победитель последней машины - 26-летний житель Баку Мамедов Шахин работает официантом в одном из ресторанов столицы. Он пришел в магазин «Kontakt Home – Бакиханов 3» для покупки смартфона Samsung Galaxy S21FE, а приняв участие в акции, выиграл последнюю модель Mazda 3. Мамедов поделился впечатлениями и сказал, что подарит машину маме.

Помимо шести победителей автомобилей, в акции «Шеш-Гоша» около 10 000 человек получили кэшбэк до 25% или же забрали купленный товар совершенно бесплатно.

Напомним, в кампании могли принять участие все, кто сделал покупку наличными, такситными картами, оплатой в три раза и даже в кредит. Тем, кто не смог принять участие, не стоит разочаровываться, ведь всеми любимая сеть «Kontakt» и дальше будет радовать своих клиентов другими акциями и выгодными условиями.

Для ознакомления с продукцией сети посетите все магазины Kontakt Home и Kontakt Smart или перейдите на сайт kontakt.az.