Американские аналитики: россияне готовятся к наступлению украинцев в Запорожье и Херсоне

Отмечается, что российские войска достигли незначительных территориальных достижений к югу от Бахмута 25 июля, но в основном страдают от тех же ограничений, которые ранее мешали им быстро завоевать значительные позиции во время наступательных операций в Луганской области.

ISW отмечает, что захват населенного пункта Новолуганская и Угледарской ГЭС не создаст удобного выступления, по которому российские войска смогут продвигаться на север в направлении Бахмута.

Ключевые выводы аналитиков института: российские войска добились незначительных успехов к югу от Бахмута, но вряд ли смогут эффективно использовать эти достижения для полного контроля над самим Бахмутом; россияне совершили ограниченные наземные атаки к северу от города Харьков, к востоку от Северска и к востоку от Бахмута; российские военные продолжают укрепление позиций в Запорожской и Херсонской областях в ожидании контрнаступления украинских войск; украинские войска продолжают наносить удары по российским опорным пунктам вдоль Южного направления; российские войска продолжают выводить военную технику из складов в Омске и столкнулись с проблемами ремонта поврежденных боевых машин.