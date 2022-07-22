Пекин ответил Токио
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет твердо отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность родины на фоне попыток Японии усилить напряженность в регионе путем публикации оборонных докладов, в которых говорится о «китайской военной угрозе», сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.
«Белая книга» по обороне, опубликованная Японией, полна предрассудков. <...> Тем самым японская сторона старается распространять теорию о так называемой китайской военной угрозе. Это грубое вмешательство во внутренние дела Китая, способствующее усилению напряженности в регионе. Армия КНР преисполнена решимости. У нас есть силы, и мы уверены, что сможем защитить национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность нашей страны, - говорится в заявлении.
Как уточнил представитель Минобороны, НОАК выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с подобными попытками оклеветать Китай: «КНР уже сделала Токио серьезное предупреждение», - добавил он. Он подчеркнул, что Пекин проводит мирную политику на международной арене, придерживаясь оборонительной стратегии.
Он отметил, что в указанной японской «Белой книге» также шла речь о ситуации в Южно-Китайском море. «Япония не имеет отношения к вопросам, касающимся этого региона, <...> попытки Токио нарушить там стабильность по указке США - проявление безответственности. Мы требуем, чтобы японская сторона прекратила делать ошибочные заявления и заняла ответственную позицию, предприняла реальные шаги для того, чтобы восстановить к себе доверие среди соседних государств и у международного сообщества», - заявил У Цянь.
Ранее Министерство обороны Японии опубликовало доклад («Белую книгу»), в котором отмечается, что тенденция к углублению военного сотрудничества Москвы и Пекина на фоне войны в Украине вызывает обеспокоенность Токио. В документе также указывается, что японская сторона не исключает вероятность проведения Китаем полномасштабной операции по высадке на Тайване.