Пекин ответил Токио

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет твердо отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность родины на фоне попыток Японии усилить напряженность в регионе путем публикации оборонных докладов, в которых говорится о «китайской военной угрозе», сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

«Белая книга» по обороне, опубликованная Японией, полна предрассудков. <...> Тем самым японская сторона старается распространять теорию о так называемой китайской военной угрозе. Это грубое вмешательство во внутренние дела Китая, способствующее усилению напряженности в регионе. Армия КНР преисполнена решимости. У нас есть силы, и мы уверены, что сможем защитить национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность нашей страны, - говорится в заявлении.

Как уточнил представитель Минобороны, НОАК выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с подобными попытками оклеветать Китай: «КНР уже сделала Токио серьезное предупреждение», - добавил он. Он подчеркнул, что Пекин проводит мирную политику на международной арене, придерживаясь оборонительной стратегии.