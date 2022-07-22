Сеул предупреждает: Северная Корея может провести ядерное испытание

Министр по делам объединения двух Корей Квон Ен Се не исключает, что Северная Корея может провести ядерное испытание в день годовщины окончания Корейской войны - 27 июля, сообщает Yonhap.

"Я думаю, что такая возможность существует", - отметил он.

В среду КНДР отмечает 69-ю годовщину перемирия в Корейской войне (1950- 1953 гг.). Пхеньян называет данный праздник Днем Победы. Согласно данным разведывательных сообществ Южной Кореи и США, на данный момент КНДР завершила все приготовления к очередному подземному ядерному испытанию на полигоне Пунгери.