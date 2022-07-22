Премьер Болгарии: «Азербайджан может удвоить поставки газа, но...»

Азербайджан готов увеличить поставки газа в Болгарию на 0,5-1 млрд кубометров, но для этого необходимо найти инфраструктурное решение, заявил уходящий в отставку премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

«Азербайджан готов поставлять в Болгарию от 500 млн до 1 млрд кубометров природного газа в год в дополнение к уже согласованному объему в 1 миллиард кубометров. Однако нам все еще нужно найти способ доставить этот газ в Болгарию. Мы работаем над этим. Хорошая новость заключается в том, что у нас есть газ, но мы должны найти инфраструктурное решение», - сказал Петков частной болгарской телекомпании Nova TV.

Кирил Петков на минувшей неделе провел в Баку переговоры с властями Азербайджана по вопросу увеличения поставок газа в Болгарию.

Болгария в настоящее время является одной из трех стран ЕС, которые покупают газ из Азербайджана.