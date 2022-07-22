Ибрагим Калын: Россия выполнит условия «продуктовой сделки»
Анкара считает, что Москва выполнит условия стамбульского соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и содействии России вывозу украинского зерна, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, на этапе реализации будет очень сложная кропотливая работа. Кроме того, он призвал действовать шаг за шагом. "Несмотря на отсутствие эмбарго или санкций, российское зерно не могло экспортироваться по некоторым причинам, и это соглашение также отвечает интересам России. Мы верим, что Москва выполнит указанное соглашение", - цитирует его газета Star.