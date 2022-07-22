В пустыне Саудовской Аравии построят город-небоскреб
В Саудовской Аравии хотят построить зеркальный город-небоскреб за $1 трлн, пишет газета Evening Standard.
Город из проекта «NEOM» будет состоять из двух зеркальных линий, между которыми на протяжении 120 километров построят здания и инфраструктуру. Город раскинется на 170 километров в длину. Предварительная стоимость строительства – один триллион долларов.
Presenting a 170 km vertical city that can be travelled end to end in 20 minutes. Giving residents a convenient lifestyle within 5-minute walk neighborhoods, and communities organized in three dimensions, THE LINE is the future of urban living.#TheLINE #NEOM pic.twitter.com/fXntnKt42W— NEOM (@NEOM) July 25, 2022
Планируется, что в городе будут скоростной поезд, проходящий под зданиями, вертикальное земледелие, спортивный стадион и пристань для яхт. Создатели говорят, что там смогут жить миллионы человек.
Проект является творением наследного принца Мохаммеда бин Салмана, который хочет создать архитектурное чудо. По его замыслу проект станет таким же культовым, как пирамиды Египта.
Пока неизвестно, сколько будут строить город. Принц хочет, чтобы проект был завершен до 2030 года.