В пустыне Саудовской Аравии построят город-небоскреб

Город из проекта «NEOM» будет состоять из двух зеркальных линий, между которыми на протяжении 120 километров построят здания и инфраструктуру. Город раскинется на 170 километров в длину. Предварительная стоимость строительства – один триллион долларов.

Планируется, что в городе будут скоростной поезд, проходящий под зданиями, вертикальное земледелие, спортивный стадион и пристань для яхт. Создатели говорят, что там смогут жить миллионы человек.

Проект является творением наследного принца Мохаммеда бин Салмана, который хочет создать архитектурное чудо. По его замыслу проект станет таким же культовым, как пирамиды Египта.

Пока неизвестно, сколько будут строить город. Принц хочет, чтобы проект был завершен до 2030 года.