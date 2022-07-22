В течение последних суток армянские вооруженные формирования совершили девять провокаций. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, две провокации совершены на азербайджано-армянской границе. Были обстреляны позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении села Минкенд Лачинского района.

Другие семь инцидентов связаны с обстрелом азербайджанских позиций в Тертере, Агдаме, Ходжавенде и Ходжалинском районе членами незаконных армянских вооруженных отрядов с азербайджанских территорий, на которых временно размещены российские миротворцы.

Во всех случаях огонь противника был подавлен адекватными ответными действиями азербайджанской армии.