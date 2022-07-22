Разведка Британии назвала проблему России в Черном море

Российские военные не имеют возможности захватить Одессу морским десантом. Попытки России уничтожить противокорабельный потенциал Украины остаются безуспешными. Черноморский флот РФ находится под постоянной угрозой. Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Британская разведка не подтверждает сообщение России об уничтожении склада противокорабельных ракет "Гарпун" в результате удара по порту Одессы 24 июля. В РФ заявили, что якобы нанесли удар по украинскому военному кораблю и противокорабельному комплексу, однако нет никаких признаков того, что в месте попадания находились подобные цели.

"Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность их Черноморского флота. Это значительно подорвало общий план вторжения, поскольку Россия не может попытаться морским десантом захватить Одессу", - подчеркнули британцы.

В Минобороны Британии прогнозируют, что РФ будет и впредь уделять первоочередное внимание уничтожению противокорабельного потенциала Украины. Однако России сложно будет находить цель из-за устаревшей разведывательной информации и "плохого планирования".