В Иране создали катера-невидимки

Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции переоборудовал свои быстроходные катера. Теперь их невозможно обнаружить, пишет агентство Tasnim.

На научной конференции в Иране командующий ВМС КСИР контр-адмирал Али Реза Тангсири сказал, что его силы используют новые скоростные катера-невидимки. В материале их корпуса и форме военных катеров используются стелс-технологии, которые обеспечивают их «невидимость» для радаров.

По его словам, в катерах, как и в иранских дронах и квадрокоптерах, использовано оборудование местного производства.