Государственный телеканал AzTV подверг резкой критике деятельность Национальной Академии наук Азербайджана.

В подготовленном репортаже говорится, что Академия наук практически прекратила свою деятельность, а «за прошедшие годы там изменился лишь возраст академиков».

Корреспондент телеканала пришла в Академию наук в 18:00, когда должен закончиться рабочий день научных сотрудников, но застала абсолютно пустое здание.

По признанию охранника, свыше 70% сотрудников НАНА находятся в отпуске, а остальных можно застать лишь утром.

Академию наук также раскритиковали из-за засилья пожилых кадров, которые препятствуют реформам и омоложению ученого состава.