В Турции заявили, что Россия и Украина могут возобновить диалог

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил надежду, что подписанные 22 июля в Стамбуле соглашения по экспорту зерна из Украины могут создать основу для возобновления переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию украинского кризиса. Его высказывания во вторник приводят турецкие СМИ.

По словам Калына, с началом войны в Украине Запад ввел санкции в отношении России, "она в ответ начала использовать в качестве ответной меры такое оружие, как природный газ против стран, которые ввели ограничения". Такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт в Украине, считает он. "Именно поэтому мы призываем все стороны сесть за стол переговоров. Не хочу выглядеть большим оптимистом, но зерновое соглашение может создать основу для возобновления переговоров о прекращении огня, обмена пленными и, возможно, в итоге создания основы доверия для заключения мирного соглашения", - цитирует его газета Star.