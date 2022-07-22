Российские телеканалы сообщили, что Шредер остановился в одной из гостиниц в центре Москвы. На вопрос, что он делает в российской столице, Шредер сказал: «Я приехал сюда в отпуск на несколько дней. «Москва - красивый город».

Герхард Шредер, бывший канцлер Германии и близкий друг президента России Владимира Путина, которого часто критикуют за подозрительные отношения с Россией, в минувшее воскресенье отправился в Москву через Баку. Как сообщает немецкое издание Focus, журналисты спросили Шредера о цели его визита в столицу России. Экс-канцлер заявил, что «приехал проводить отпуск».

Как сообщает газета Bild, Шредер в воскресенье вылетел в Москву из Баку рейсом AZAL. Из европейских стран самолеты в Россию не летают.

У бывшего канцлера нет с собой телохранителей, а гостиница, где он остановился, находится недалеко от штаб-квартиры российской государственной нефтяной компании «Роснефть». Когда журналисты напомнили об этом Шредеру, тот ответил: «Правда? Ах, вы правы, это действительно так».

В мае этого года Шредер ушел с поста в наблюдательном совете «Роснефти». При этом он заявил, что не примет предложение занять должность в наблюдательном совете «Газпрома».

Сообщается, что вопрос о встрече Шредера с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве остается открытым. Бывшего канцлера годами критиковали за его тесные связи с Россией и Путиным. После вторжения России в Украину давление на Шредера усилилось, он подвергся резкой критике за то, что не осудил военную интервенцию России. В настоящее время рассматривается вопрос об исключении его из Социал-демократической партии, членом которой является Шредер.

Последний раз Герхард Шредер был в Москве в марте этого года, встречался с Путиным и обсуждал войну в Украине. Две недели назад бывший канцлер сказал в интервью журналистам, что Путин «несколько заинтересован в решении вопросов между Украиной и Россией путем переговоров».