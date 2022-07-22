Москва: у нас больше нет отношений с Грецией
Россия и Греция не проводят официальных контактов из-за политики Афин, заявил посол России в Греции Андрей Маслов, пишут российские СМИ.
Маслов обвинил греческую сторону в разрушении двусторонних отношений. «С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, словом, буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия», - сказал дипломат.