В Турции появится крупнейшее газохранилище Европы

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что подземное хранилище природного газа «Силиври» станет крупнейшим в Европе после расширения мощностей, пишет агентство Anadolu.

Накануне глава ведомства посетил территорию хранилища и лично увидел, как идут работы по его расширению. По его словам, этот объект крайне значим для энергетической безопасности Турции. Планируется, что все работы будут закончены до конца года.

«В настоящее время «Силиври» может аккумулировать 3,2 млрд кубометров, однако вскоре этот показатель достигнет 4,6 млрд кубометров. Мы также увеличим мощность подачи газа с 28 млн кубометров до 75 млн кубометров в сутки», - сказал Фатих Донмез.