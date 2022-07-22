И российский газ может попасть под западные санкции

Запрет импорта в Евросоюз российского газа может быть введен восьмым или девятым пакетом санкций, заявила глава Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии Риина Сиккут.

"Хотя эмбарго на российский газ и нет, мы по-прежнему его поддерживаем. Может быть, оно будет в восьмом пакете санкций, или в девятом пакете. Война по-прежнему продолжается, и [введенных] санкций было недостаточно", - сказала министр по прибытии на внеплановое заседание Совета ЕС на уровне министров энергетики.

Министр отметила, что в разных странах Европы ситуация с газом и его потреблением отличается, и население этих стран "нельзя оставлять жить в холоде".