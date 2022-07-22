Совместный проект с воскресной школой Швейцарии: Карабах

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры приступил к реализации нового проекта под названием «Школы-побратимы « Карабах ». Осуществление проекта, который, как предусмотрено, будет долгосрочным, намечено на 18-24 июля.

В рамках проекта «Школы-побратимы «Карабах» учащиеся функционирующей в Швейцарии воскресной школы, дети из семей бывших вынужденных переселенцев и шехидов в течение недели проведут свой досуг в Республиканском детском центре отдыха и здоровья «Джыртдан», расположенном в поселке Шувелан Хазарского района Баку. Планируются участие школьников в культурно-просветительских панелях, поездки в живописные уголки Азербайджана, посещение музеев.

В проекте принимают участие 10 учащихся и 2 инструктора из Швейцарии, 14 учащихся и 2 инструктора из азербайджанских школ. Здесь, наряду с постоянной коммуникацией и сетевым взаимодействием, они будут изучать азербайджанский язык. А на очередном этапе проекта будет организована поездка учащихся Азербайджана в Швейцарию.