Совместный проект с воскресной школой Швейцарии: Карабах
Фонд поддержки азербайджанской диаспоры приступил к реализации нового проекта под названием «Школы-побратимы «Карабах». Осуществление проекта, который, как предусмотрено, будет долгосрочным, намечено на 18-24 июля.
В рамках проекта «Школы-побратимы «Карабах» учащиеся функционирующей в Швейцарии воскресной школы, дети из семей бывших вынужденных переселенцев и шехидов в течение недели проведут свой досуг в Республиканском детском центре отдыха и здоровья «Джыртдан», расположенном в поселке Шувелан Хазарского района Баку. Планируются участие школьников в культурно-просветительских панелях, поездки в живописные уголки Азербайджана, посещение музеев.
В проекте принимают участие 10 учащихся и 2 инструктора из Швейцарии, 14 учащихся и 2 инструктора из азербайджанских школ. Здесь, наряду с постоянной коммуникацией и сетевым взаимодействием, они будут изучать азербайджанский язык. А на очередном этапе проекта будет организована поездка учащихся Азербайджана в Швейцарию.
Одним из партнеров проекта является Министерство молодежи и спорта Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на V Съезде азербайджанцев мира отметил активизацию работы в области открытия воскресных школ, постоянную пропаганду родного языка, объединяющего азербайджанцев мира, в качестве приоритетного направления диаспорской политики. Открытие школ «Карабах» за рубежом началось по инициативе и поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Воскресные школы функционируют в городах Нант (Франция), Берн (Швейцария), Варшава (Польша), Стокгольм (Швеция). Цель этих школ не только в обучении азербайджанских детей родному языку, литературе, истории и культуре, но и доведении реалий, связанных с нашей страной.