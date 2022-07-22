Экспорт российского газа упал почти наполовину

В июне сумма экспорта российского газа составила 633 млрд руб., нефти - 605 млрд руб., металлургической продукции - 172 млрд руб, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы, которые были представлены на семинаре для регионов в Министерстве финансов России.

Согласно данным, экспорт газа упал за месяц на 40%, тогда как в мае продажи газа превышали 1 трлн руб. За этот период поставки сырья снизились на 10%: с 670 млрд руб. в мае до 605 млрд руб. в июне. Экспорт продукции металлургического сектора сократился примерно на 30%: с 258 млрд руб. в мае до 172 млрд руб. в июне.

В мае выручка экспортеров в долларовом выражении составила $16,2 млрд, в июне - $11,1 млрд.