Медведев: Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал политику европейцев в направлении России, он охарактеризовал ее как «отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости».
По мнению Медведева, европейская политика, построенная на намерении «строго наказать Россию», сказывается на жизни самих жителей Европы. «Наплевать, что в Европе есть огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, а граждане Евросоюза хотят жить в теплых домах с водой. Главное - пусть русские страдают», - написал политик в своем Telegram-канале.
Медведев также отмечает, что цены на газ, нефть и уголь в других странах стоят куда дороже, а это вынуждает европейских политиков «сидеть на трех стульях»: помогать Украине, вредить России, однако при этом и думать о своих людях.
«Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею от страха замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца», - отмечает зампред Совбеза.