Медведев: Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал политику европейцев в направлении России, он охарактеризовал ее как «отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости».

По мнению Медведева, европейская политика, построенная на намерении «строго наказать Россию», сказывается на жизни самих жителей Европы. «Наплевать, что в Европе есть огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, а граждане Евросоюза хотят жить в теплых домах с водой. Главное - пусть русские страдают», - написал политик в своем Telegram-канале.