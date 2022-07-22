Россия даст Ирану денег на строительство железной дороги до Азербайджана

В период до 2030 года Россия собралась предоставить Ирану $1,5 млрд на строительство и развитие железных дорог, говорится в презентации Министерства транспорта России, пишут российские СМИ.

Согласно данным, деньги пойдут на сооружение ветки длиной 164 км от пограничного города Астара в Азербайджане до города Решт в Иране, а также электрификацию линии Гармсар-Инче-Бурун длиной 495 км. Оба направления являются частью международного транспортного коридора (МТК) «Север - Юг», созданного еще 20 лет назад. Строительство линии оценивается в $2 млрд, пять лет назад первые 500 млн предоставил Азербайджан.