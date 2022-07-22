Евросоюз проводит экстренное совещание по газу

Министры энергетики Евросоюза проводят экстренное совещание в попытке договориться о мерах по снижению зависимости от российского газа, сообщает BBC.

Отмечается, что на прошлой неделе Европейская комиссия предложила, чтобы страны-члены ЕС сократили потребление газа на 15% начиная с августа и по март следующего года. Как ожидается, на сегодняшней встрече министры одобрят этот план. Проект соглашения предусматривает добровольные шаги стран-участниц блока по сокращению потребления газа.

Договор близок к подписанию, хотя переговорщики из некоторых стран пытаются продавить исключения или создать лазейки в соглашении, чтобы избежать оговоренного сокращения в 15%.