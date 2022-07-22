В России угрожают евреям: «уедете в Израиль, потеряете все»
Российские банки вмешались в ситуацию с еврейскими организациями в России. В «Сохнут» начали поступать жалобы от российских евреев, что им поступили угрозы от банков, в которых они держат свои сбережения, передают «Детали».
По словам российских евреев, обратившихся в организацию, те из них, кто собирается совершить репатриацию, получили угрозы. С ними связались сотрудники банков, где они держат свой банковский счет, и предупредили их, что в случае отъезда в Израиль они потеряют самые элементарные права клиентов, а также не смогут открывать в этом банке счет, а тот счет, что уже существует, будет заморожен, и они не смогут производить над ним никаких операций.
Экс-руководитель «Сохнута» Зеэв Бельский заявил, что речь идет о новом железном занавесе. Евреи в России находятся сейчас в таком тяжелом положении, в каком не были много лет, считает он. По данным издания, израильская делегация, которая должна представлять Израиль в суде над «Сохнутом» 28 июля, до сих пор не может вылететь, Россия не дает разрешения.
Ранее, как сообщал The Jerusalem Post со ссылкой на источники, российские власти потребовали от «Сохнута» (еврейского агентства) прекратить деятельность в России. Издание сообщало, что «Сохнут» находится под следствием российских чиновников в течение последних трех лет, за это время тщательно изучалась информация и оборудование из их офисов. В письме, направленном еврейскому агентству, «Сохнут» получил список того, что Минюст России считает нарушениями закона, а также последствия этих нарушений. Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что возможное закрытие в России еврейского агентства «Сохнут» серьезно повлияло бы на отношения двух стран. Кроме того, еще несколько еврейских организаций в России получили от Министерства юстиции письма с предупреждением, что их могут признать «иностранными агентами», а также то, что их деятельность на территории России может быть прекращена по решению суда.