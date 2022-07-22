В России угрожают евреям: «уедете в Израиль, потеряете все»

Российские банки вмешались в ситуацию с еврейскими организациями в России. В «Сохнут» начали поступать жалобы от российских евреев, что им поступили угрозы от банков, в которых они держат свои сбережения, передают «Детали».

По словам российских евреев, обратившихся в организацию, те из них, кто собирается совершить репатриацию, получили угрозы. С ними связались сотрудники банков, где они держат свой банковский счет, и предупредили их, что в случае отъезда в Израиль они потеряют самые элементарные права клиентов, а также не смогут открывать в этом банке счет, а тот счет, что уже существует, будет заморожен, и они не смогут производить над ним никаких операций.

Экс-руководитель «Сохнута» Зеэв Бельский заявил, что речь идет о новом железном занавесе. Евреи в России находятся сейчас в таком тяжелом положении, в каком не были много лет, считает он. По данным издания, израильская делегация, которая должна представлять Израиль в суде над «Сохнутом» 28 июля, до сих пор не может вылететь, Россия не дает разрешения.