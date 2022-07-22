Турция продолжает наносить удары по FETO

Турецкие правоохранители задержали 26 человек, подозреваемых в связях с террористической организацией FETO, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на официальные источники.

В рамках расследования, которое проводила Генеральная прокуратура Измира, были задержаны 26 из 35 подозреваемых солдат и курсантов военных училищ, на которых были выданы ордеры. Среди них - унтер-офицер, один майор, капитан и старший лейтенант. Операция проводилась одновременно в 18 провинциях.

Отмечается, что подозреваемые общались с членами организации в ВС Турции через платежные линии или предоплаченные телефоны, установленные в киосках. Они вели короткие и зашифрованные разговоры, а также делали заявления о своих правах как членов организации.