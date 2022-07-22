Китайские военные отправились в Россию
Командование КНР направило в Россию команду военных для участия в Армейских международных играх, запланированных на август, сообщает South China Morning Post (SCMP).
Согласно данным, железнодорожный состав, на котором перевозят китайских военных и танки, недавно покинул городской округ Маньчжурия во Внутренней Монголии и отправился в Забайкальск (Россия). Китайская команда на играх будет состязаться с военными еще из 37 стран и регионов мира. По данным издания, Армейские международные игры пройдут в 12 странах, включая Китай, который примет три вида соревнований, в том числе на боевых машинах пехоты, и Венесуэлу. Издание подчеркивает, что эти игры впервые пройдут в Западном полушарии.